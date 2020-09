Ufficiale: Florenzi in prestito al Psg (Di venerdì 11 settembre 2020) Alessandro Florenzi è ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Il difensore, che indosserà la maglia numero 24, arriva in prestito con diritto di riscatto. Il club francese ha annunciato il suo nuovo acquisto con un video su Twitter. 2⃣4⃣ #WelcomeToParis #ICICESTPARIS pic.twitter.com/esG9NWwoDb — Paris Saint-Germain (@PSG inside) September 11, 2020 Foto: sito Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 settembre 2020) Alessandroè ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Il difensore, che indosserà la maglia numero 24, arriva incon diritto di riscatto. Il club francese ha annunciato il suo nuovo acquisto con un video su Twitter. 2⃣4⃣ #WelcomeToParis #ICICESTPARIS pic.twitter.com/esG9NWwoDb — Paris Saint-Germain (@PSG inside) September 11, 2020 Foto: sito Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

