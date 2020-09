The Division 2 sarà retrocompatibile con PS5 e Xbox Series X (Di venerdì 11 settembre 2020) Nonostante Ubisoft sia stata al centro delle polemiche dopo la bufera sull'ambiente di lavoro tossico, la società ha comunque deciso di condividere nuove informazioni su giochi, aggiornamenti e DLC in arrivo.Durante il pre-show per il loro Ubisoft Forward, uno sviluppatore del team di The Division 2 ha annunciato che il titolo sarà retrocompatibile con le console di nuova generazione. Ciò è avvenuto dopo l'annuncio di una nuova modalità di gioco per il gioco chiamata "The Summit", dove i giocatori scaleranno 100 piani di un enorme grattacielo e affronteranno combattimenti sempre più difficili che offrono ricompense sempre più attraenti basate sul bottino.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 settembre 2020) Nonostante Ubisoft sia stata al centro delle polemiche dopo la bufera sull'ambiente di lavoro tossico, la società ha comunque deciso di condividere nuove informazioni su giochi, aggiornamenti e DLC in arrivo.Durante il pre-show per il loro Ubisoft Forward, uno sviluppatore del team di The2 ha annunciato che il titolo saràcon le console di nuova generazione. Ciò è avvenuto dopo l'annuncio di una nuova modalità di gioco per il gioco chiamata "The Summit", dove i giocatori scaleranno 100 piani di un enorme grattacielo e affronteranno combattimenti sempre più difficili che offrono ricompense sempre più attraenti basate sul bottino.Leggi altro...

