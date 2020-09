“Siate carine con lui”. Il Csm sospende il pm Nalin che invitava le corsiste di Bellomo a ubbidire (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Csm ha declassato e sospeso l’ex pm di Rovigo Davide Nalin, già collaboratore di Francesco Bellomo. Nalin è sotto processo a Bari con l’ex consigliere di Stato. Bellomo è accusato di aver imponsto persino un dress code,con minigonne e tacchi a spillo alle sue allieve. Chi è David Nalin In particolare, il Csm ha deciso la sospensione dalle funzioni per due anni e il trasferimento a Bologna con funzioni di giudice. È la sanzione decisa dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura per l’ex pm di Rovigo, già sospeso da funzioni e stipendio, collaboratore di Francesco Bellomo, ex consigliere di Stato destituito dopo essere stato denunciato per avere imposto un dress code, con minigonne e tacchi a spillo, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Csm ha declassato e sospeso l’ex pm di Rovigo Davide, già collaboratore di Francescoè sotto processo a Bari con l’ex consigliere di Stato.è accusato di aver imponsto persino un dress code,con minigonne e tacchi a spillo alle sue allieve. Chi è DavidIn particolare, il Csm ha deciso la sospensione dalle funzioni per due anni e il trasferimento a Bologna con funzioni di giudice. È la sanzione decisa dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura per l’ex pm di Rovigo, già sospeso da funzioni e stipendio, collaboratore di Francesco, ex consigliere di Stato destituito dopo essere stato denunciato per avere imposto un dress code, con minigonne e tacchi a spillo, ...

