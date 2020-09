Sardegna Open, si lavora per tornare a giocare dopo la pioggia (Di venerdì 11 settembre 2020) CAGLIARI - dopo la giornata di maltempo di ieri si lavora a Cagliari per riprendere a giocare nel Wpt Sardegna Open : ' Sono in corso i lavori di sistemazione dei campi del tennis club di Cagliari - ... Leggi su corrieredellosport

Luca_D_Angelo : RT @federtennis: Il circuito @atptour fa tappa in Sardegna! ?? Dal 12 ottobre in scena sui campi di Santa Margherita di Pula il Sardinia Op… - flamminiog : RT @federtennis: Il circuito @atptour fa tappa in Sardegna! ?? Dal 12 ottobre in scena sui campi di Santa Margherita di Pula il Sardinia Op… - PedroSaudek : Rose / #open #energy @eroutique_official - Hugo_bzh : RT @federtennis: Il circuito @atptour fa tappa in Sardegna! ?? Dal 12 ottobre in scena sui campi di Santa Margherita di Pula il Sardinia Op… - Giorgiodipa : RT @federtennis: Il circuito @atptour fa tappa in Sardegna! ?? Dal 12 ottobre in scena sui campi di Santa Margherita di Pula il Sardinia Op… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna Open Sardegna Open, si lavora per tornare a giocare dopo la pioggia Corriere dello Sport Il tennis mondiale non si ferma, nuovo appuntamento nell'Isola

Quattro nuovi tornei Atp 250 entrano nel calendario 2020 del tennis mondiale, stravolto dalla pandemia. Tra questi c'è anche un evento che si disputerà nell'Isola: dal 12 al 18 ottobre sarà infatti il ...

WPT Sardegna Open 2020: negli ottavi entrano in campo i big

Una bella prova di maturità per le 4 coppie italiane inserite nel tabellone principale del WPT Sardegna Open 2020 - presented by Enel, anche se, al termine delle gare di oggi, nessuno di questi binomi ...

Quattro nuovi tornei Atp 250 entrano nel calendario 2020 del tennis mondiale, stravolto dalla pandemia. Tra questi c'è anche un evento che si disputerà nell'Isola: dal 12 al 18 ottobre sarà infatti il ...Una bella prova di maturità per le 4 coppie italiane inserite nel tabellone principale del WPT Sardegna Open 2020 - presented by Enel, anche se, al termine delle gare di oggi, nessuno di questi binomi ...