Sandro Piccinini sbarca a Sky Sport, ma niente telecronache. Out Carolina Morace (Di venerdì 11 settembre 2020) Sandro Piccinini sbarca a Sky. L'ex conduttore di Controcampo entra infatti nel cast di Sky Calcio Club, il programma della domenica notte che vede al timone Fabio Caressa. Già nel febbraio del 2019 Piccinini accettò l'invito del collega, ma si trattò di un'ospitata una tantum che non portò a successive apparizioni.L'accordo con Piccinini però non prevedrà altre 'occupazioni'. Quindi nessuna telecronaca all'orizzonte, nonostante l'approdo alla tv satellitare generi comprensibili suggestioni negli spettatori. pubblicato su TVBlog.it 11 settembre 2020 13:06.

