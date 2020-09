Procura di Napoli, Raffaello Falcone nominato procuratore aggiunto (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 9 settembre scorso, ha deliberato la nomina del dottore Raffaello Falcone a Procuratore aggiunto della Procura di Napoli previo conferimento delle funzioni semi-direttive requirenti di primo grado. La delibera conferma nelle sue funzioni il magistrato, già conferite il 31 gennaio 2018, con delibera all’epoca impugnata avanti al Tar del Lazio da un altro aspirante. Falcone è stato dal 9 gennaio 2001 al 19 gennaio 2011 alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. In servizio alla Procura di Napoli ininterrottamente dal 1997, si è occupato dell’area geocriminale della provincia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 9 settembre scorso, ha deliberato la nomina del dottoretoredelladiprevio conferimento delle funzioni semi-direttive requirenti di primo grado. La delibera conferma nelle sue funzioni il magistrato, già conferite il 31 gennaio 2018, con delibera all’epoca impugnata avanti al Tar del Lazio da un altro aspirante.è stato dal 9 gennaio 2001 al 19 gennaio 2011 alla Direzione Distrettuale Antimafia di. In servizio alladiininterrottamente dal 1997, si è occupato dell’area geocriminale della provincia ...

