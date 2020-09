Pa digitale, Agid pubblica linee guida su gestione documentale. Anorc: “Anni di lavoro gettati alle ortiche” (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – Agid ha pubblicato sul proprio sito le “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”, che dopo l’entrata in vigore lasceranno 270 giorni alle pubbliche amministrazioni per procedere con l’adeguamento dei propri sistemi e, come ricorda l’Agenzia, avranno “carattere vincolante e valenza erga omnes”. Leggi su dire (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – Agid ha pubblicato sul proprio sito le “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”, che dopo l’entrata in vigore lasceranno 270 giorni alle pubbliche amministrazioni per procedere con l’adeguamento dei propri sistemi e, come ricorda l’Agenzia, avranno “carattere vincolante e valenza erga omnes”.

comunica_rp : Conservazione informatica, ecco le nuove linee guida Agid - StartComNews : Conservazione informatica, ecco le nuove linee guida Agid - SetteSergio : Finalmente, dopo anni di attesa... Ora non ci sono più scuse. Cosa riusciranno ad inventarsi ancora ad inventarsi p… - BucapSpa : Piano triennale #Agid: ecco cosa sapere sulle novità che interessano la #PA digitale. - giorgiotablet : 'Agenzia per l’Italia Digitale (#AgID) nell’aprile del 2018 ha messo in opera una strategia #Cloud First e Cloud… -

Ultime Notizie dalla rete : digitale Agid Conservazione informatica, ecco le nuove linee guida Agid CorCom Conservazione informatica, ecco le nuove linee guida Agid

71 “Regole tecniche” del Codice dell’Amministrazione digitale (Cad) e hanno il duplice scopo di aggiornare le regole tecniche attualmente in vigore sulla formazione, protocollazione, gestione Dpcm del ...

Addio PIN dal 1° ottobre: per accedere al sito dell’Inps servirà lo SPID

Addio al vecchio PIN dell’Inps. Presto per accedere al sito basterà lo SPID, il Sistema pubblico di identità digitale che da ottobre andrà a sostituire il precedente sistema. Secondo quanto ha annunci ...

71 “Regole tecniche” del Codice dell’Amministrazione digitale (Cad) e hanno il duplice scopo di aggiornare le regole tecniche attualmente in vigore sulla formazione, protocollazione, gestione Dpcm del ...Addio al vecchio PIN dell’Inps. Presto per accedere al sito basterà lo SPID, il Sistema pubblico di identità digitale che da ottobre andrà a sostituire il precedente sistema. Secondo quanto ha annunci ...