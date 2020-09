“Non ce l’ha fatta”. Claudia, 39 anni, lascia compagno e 3 figli: la sua una storia sfortunata (Di venerdì 11 settembre 2020) “E’ nella luce”. Con queste tre semplici parole dal significato profondo i familiari di Claudia Balasso ne hanno annunciato la triste quanto prematura morte. Giunta al termine di una strenua lotta contro la malattia, costellata di battaglie vinte e altre da riprendere, di speranze e ricadute fino al doloroso epilogo ineluttabile, avvenuto lo scorso fine settimana. Designer di professione, artista creativa nel dna, si era ritagliata sempre maggior considerazione crescente nel settore, nonostante le asperità che la vita le aveva imposto negli ultimi anni. Claudia lascia il compagno Alberto, a cui ha affidato il futuro dei loro tre figli, insieme alla sorella Francesca e ai genitori, dopo gli ultimi abbracci terreni ai propri cari prima di salire là dove ... Leggi su caffeinamagazine

Rinaldi_euro : Sbaglio o l’unico che non ha espresso solidarietà a @matteosalvinimi per l’aggressione di oggi è #Giuseppi ? - matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - chetempochefa : “Il pestaggio di Willy non solo mi ha colpito, ma mi ha suscitato tormenti e ricordi terribili. L’ho trovata una ba… - ASavignani : RT @MichelaMeloni1: Se non fosse che bisogna rispettare le norme igieniche di sicurezza, abbracciarei volentieri l'addetto alla sicurezza c… - lorenzodalai : RT @sud_delmondo: @lorenzodalai Renzi commise l'errore di credere alla volontà di rinnovamento dell'elettorato contro le tante caste. Ma no… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non l’ha Marianna Vitale è la Chef Donna Michelin 2020: «Ragazze, non ragionate da emarginate» Corriere della Sera