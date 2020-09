MotoGP | GP San Marino 2020 | risultati e classifica tempi prove libere 2 | Rossi 5°

(Di venerdì 11 settembre 2020) Fabio Quartararo fa segnare il giro più veloce nelle2 del Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini di. Il pilota francese della Yamaha Petronas, sul tracciato di Misano, ferma il cronometro sul tempo di 1’32″189. Subito dietro si piazza il compagno di team Franco Morbidelli, exploit di Pol Espargarò in terza posizione con la KTM. Valentino, dopo l’undicesima posizione della mattina, è quinto al pomeriggio davanti a Maverick Vinales con l’altra Yamaha, mentre Andrea Dovizioso (Ducati) continua a trovare difficoltà ed è solo undicesimo e per il momento fuori dalla top-10 dellacombinata....

MISANO ADRIATICO – Questa mattina a Misano è partito lo spettacolo della MotoGp con le prime prove libere del Gp di San ...