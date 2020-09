Meloni contro Conte a Domenica In: “Benvenuti in Corea del Nord”. Era solo un augurio agli studenti (Di venerdì 11 settembre 2020) Tocca a Domenica In essere al centro di un nuovo capitolo nella sfida mediatica tra l’opposizione, in questo caso rappresentata da Giorgia Meloni, ed il Premier Giuseppe Conte. Dopo le polemiche durante il lockdown a proposito del MES ed alcune uscite della leader di Fratelli d’Italia a proposito del prolungamento per lo stato d’emergenza, come vi abbiamo riportato nelle scorse settimane, oggi si è venuta a creare una discussione a distanza per motivi a detta di molti futili, visto che si parlava del lancio di un videomessaggio da parte dello stesso Conte durante la trasmissione condotta da Mara Venier. Annullato il videomessaggio di Conte a Domenica In per gli studenti Come sono andate realmente le cose oggi 11 settembre? L’idea del ... Leggi su bufale (Di venerdì 11 settembre 2020) Tocca aIn essere al centro di un nuovo capitolo nella sfida mediatica tra l’opposizione, in questo caso rappresentata da Giorgia, ed il Premier Giuseppe. Dopo le polemiche durante il lockdown a proposito del MES ed alcune uscite della leader di Fratelli d’Italia a proposito del prolungamento per lo stato d’emergenza, come vi abbiamo riportato nelle scorse settimane, oggi si è venuta a creare una discussione a distanza per motivi a detta di molti futili, visto che si parlava del lancio di un videomessaggio da parte dello stessodurante la trasmissione condotta da Mara Venier. Annullato il videomessaggio diIn per gliCome sono andate realmente le cose oggi 11 settembre? L’idea del ...

