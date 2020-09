Melanzane gratinate, ricetta facile e veloce (Di venerdì 11 settembre 2020) Le Melanzane gratinate con i pomodorini sono un contorno o secondo delizioso, leggero e anche rapido da preparare. Un’ottima soluzione per i pranzi veloci dell’estate. Vediamo insieme la ricetta. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 2 Melanzane tonde grandi15-20 pomodorini5-6 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato5-6 cucchiai colmi di pangrattatoSale fino q.b.Olio evo q.b.1 spicchietto d’aglioOrigano q.b.Per preparare le Melanzane gratinate con i pomodorini iniziamo lavando e tagliando a fettine di circa un centimetro le Melanzane. Una volta che avrete tagliato le Melanzane cercate di metterle in uno scolapiatti con un piatto e un peso sopra per farle sgocciolare. Intanto lavate e tagliate i ... Leggi su termometropolitico

zazoomblog : Melanzane gratinate al forno: ricetta facile veloce ed invitante - #Melanzane #gratinate #forno: #ricetta… - foodbloggerm : Melanzane a Dadini Gratinate , scopri i dettagli su : - CucinaXCasoConA : Melanzane gratinate al forno, ricetta - CheCucino_it : New post: Melanzane gratinate al parmigiano, un contorno ricco e saporito - lrrilevante : @stofregno @manuela_reich Sono un po’ perplesso dalla sua sequenza, io comunque ho mangiato una crespella al radicc… -

Ultime Notizie dalla rete : Melanzane gratinate Melanzane gratinate al forno: ricetta facile, veloce ed invitante BlogLive.it Melanzane gratinate al forno: ricetta facile, veloce ed invitante

Le melanzane gratinate al forno sono una ricetta molto veloce e semplice da preparare. Un ottimo contorno sfizioso ideale per accompagnare qualsiasi altro piatto. La ricetta Le melanzane gratinate al ...

Parmigiana di melanzana, quel piatto unico che unisce l’Italia

La Parmigiana di melanzane è la ricetta che unisce l’Italia. Dall’Emilia Romagna alla Campania, dal Lazio alla Sicilia, ogni regione vanta l’originalità della pietanza. Ma in fondo, ogni versione è bu ...

Le melanzane gratinate al forno sono una ricetta molto veloce e semplice da preparare. Un ottimo contorno sfizioso ideale per accompagnare qualsiasi altro piatto. La ricetta Le melanzane gratinate al ...La Parmigiana di melanzane è la ricetta che unisce l’Italia. Dall’Emilia Romagna alla Campania, dal Lazio alla Sicilia, ogni regione vanta l’originalità della pietanza. Ma in fondo, ogni versione è bu ...