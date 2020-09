Lo scarto che si è aperto tra noi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 11 settembre 2020) C’è un passaggio, nel nuovo romanzo di Marta Zura-Puntaroni, Noi non abbiamo colpa, (Minimum Fax), tra il capitolo XX e XXI in cui, per ragioni redazionali, c’è un grande spazio bianco, quella mezza pagina vuota che segnala lo stacco tra due capitoli.Ecco, quello spazio bianco è, in qualche modo, il cuore di questo libro. Poco prima, nel corso del capitolo XX, Zura-Puntaroni ha raccontato un esorcismo, un esorcismo praticato da una sua prozia paterna – ancora giovanissima – a un’altra prozia, materna questa volta. Un esorcismo come quelli che era normale venissero praticati nelle nostre campagne negli ’40 del secolo scorso. E il capitolo XXI inizia, dopo quello spazio bianco che allora si carica di simbolismo, di una sorta di energia del vuoto quantica, con le parole “Nel gruppo Whatsapp Linda condivide l’articolo di ...