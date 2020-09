Emma Marrone sta vivendo un’estate di amore con il modello norvegese Nikolai Danielsen, con il quale aveva già avuto un flirt l’anno scorso (Di venerdì 11 settembre 2020) Nella mia vita si sono avverati molti desideri. Io nel mio piccolo mi sono sempre impegnata affinché accadessero delle cose. L’universo ci ascolta e accoglie i nostri pensieri. Chiudete gli occhi senza aver paura di chiedere “troppo” . Le cose accadono… a volte ci vuole un po’ più di tempo e bisogna avere tanta pazienza. Esprimete i vostri desideri ma abbiate anche il coraggio e la forza per far sì che si realizzino. Fidatevi di me». Con queste parole affidate ai social, la cantante Emma Marrone ha incitato i suoi fans a sognare in grande, a non temere di osare quando esprimono un desiderio. «Fidatevi di me», conclude Emma, e lo dice a ragion veduta visto che un suo grande desiderio si è appena avverato: ha trovato l’amore. Infatti, ... Leggi su aciclico

Paoletta_F : Il crogiolo di superficialità, false notizie, ignoranza, razzismo libertà di insulto impunito pone al centro la ne… - repubblica : Emma Marrone, il post su Kanye West riceve insulti razzisti, lei risponde: 'È ora di punire le parole' - armani : Italian artist Emma Marrone wore Giorgio Armani to the Venice Film Festival. #ArmaniStars #Venezia77 @la_Biennale… - infoitcultura : Emma Marrone: “Il ragazzo di colore è Kanye West, basta insulti” - infoitcultura : Emma Marrone commossa per la morte di Willy: le parole della cantante -