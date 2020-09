Dixie D’Amelio | chi è | età | altezza e curiosità

Leggi su influencertoday

(Di venerdì 11 settembre 2020)D’Amelio: anni,, peso e InstagramD’Amelio è la sorella più grande di Charli, è nata il 12 agosto 2001, è del segno zodiacale del Leone, è alta 1.67 m e pesa circa 54 kg. Nel suo profilo TikTok ufficiale si possono trovare numerosi video in cui tende ad imitare la sorella con filmati di danza ma lei stessa ha ammesso più volte di non essere brava come Charli D’Amelio. Potresti conoscereD’Amelio per le sue acrobazie e challenge su Tiktok, per i suoi post di Instagram o perché segui sua sorella, Charli D’Amelio, su tutti i social che hai ma probabilmente non conosci la skincare routine della star che ha molto da dire sulla skin acceptance. ...