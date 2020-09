De Laurentiis: «Vincerò anche questa partita, come sono abituato a fare con le altre» (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Messaggero racconta l’arrivo di De Laurentiis a Napoli, ieri sera. Da Capri, il presidente è partito a bordo della sua barca, per poi dirigersi verso Roma, dove sarà monitorato dai suoi medici di fiducia. All’arrivo a Mergellina, racconta il quotidiano, il patron azzurro è stato accolto da alcuni tifosi che passeggiavano e che, appena lo hanno riconosciuto, gli hanno manifestato il loro supporto. «Forza presidente!». Il patron azzurro, scrive il quotidiano, ha risposto con il pollice alzato, dicendo: «Vincerò anche questa partita, come sono abituato a fare con le altre». De Laurentiis è stato trasferito a Roma a bordo di ... Leggi su ilnapolista

