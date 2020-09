Coronavirus, in Spagna positivo l’11,8% dei tamponi: è il valore più alto d’Europa. Le due sfide? Test e influenza stagionale (Di venerdì 11 settembre 2020) I casi continuano ad aumentare da metà luglio e la regione autonoma di Madrid resta la più colpita. Dopo ci sono Aragona, Paese Basco e Andalusia, che nelle ultime 24 ore ha registrato il record di 1242 infetti. La Spagna vede la curva dei contagi aumentare: ha superato i 550mila infetti dall’inizio della pandemia e attualmente è in Paese in Europa con il numero più alto di positivi rispetto ai Test effettuati, l’11,8%, quando per l’Oms questa cifra non deve superare il 5% per tenere sotto controllo l’epidemia. Oltre 4mila i positivi registrati nella sola giornata di ieri e i fronti che preoccupano, vista la situazione, sono due: la capacità di fare Test, che sta peggiorando a livello nazionale, e l’influenza invernale dei prossimi mesi. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) I casi continuano ad aumentare da metà luglio e la regione autonoma di Madrid resta la più colpita. Dopo ci sono Aragona, Paese Basco e Andalusia, che nelle ultime 24 ore ha registrato il record di 1242 infetti. Lavede la curva dei contagi aumentare: ha superato i 550mila infetti dall’inizio della pandemia e attualmente è in Paese in Europa con il numero piùdi positivi rispetto aieffettuati, l’11,8%, quando per l’Oms questa cifra non deve superare il 5% per tenere sotto controllo l’epidemia. Oltre 4mila i positivi registrati nella sola giornata di ieri e i fronti che preoccupano, vista la situazione, sono due: la capacità di fare, che sta peggiorando a livello nazionale, e l’invernale dei prossimi mesi. ...

