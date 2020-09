Circeo, ragazza di 19 anni denuncia: stuprata in spiaggia da due romani (Di venerdì 11 settembre 2020) Una ragazza di 19 anni ha sporto denuncia per uno stupro subito durante una vacanza al Circeo. Ora spetterà agli inquirenti accertare quanto riportato dalla 19enne romana, per poi agire di conseguenza. I sospettati sono un neolaureato in giurisprudenza, residente nel quartiere dell’Eur e in vacanza al Circeo, e un suo amico, anche lui dell’Eur, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 settembre 2020) Unadi 19ha sportoper uno stupro subito durante una vacanza al. Ora spetterà agli inquirenti accertare quanto riportato dalla 19enne romana, per poi agire di conseguenza. I sospettati sono un neolaureato in giurisprudenza, residente nel quartiere dell’Eur e in vacanza al, e un suo amico, anche lui dell’Eur, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

LaStampa : Violenza al Circeo, una ragazza stuprata in spiaggia da due neo-laureati dell’Eur - eziomauro : Circeo, ragazza di 19 anni denuncia: 'Stuprata in spiaggia da due romani' - repubblica : Circeo, ragazza di 19 anni denuncia: 'Stuprata in spiaggia da due romani' - che_balle : <<< e questa è andata con amici, che l'hanno stuprata. Ma allora è proprio una imbecille!!! - - GianniVaretto : Violenza al Circeo, una ragazza stuprata in spiaggia da due neo-laureati dell’Eur -