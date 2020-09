Amichevoli: Napoli-Pescara 4-0 (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, - Napoli, 11 SET - Il Napoli ha battuto 4-0 il Pescara in una partita amichevole giocata allo stadio San Paolo. I gol sono stati segnati nel primo tempo da Zielinski e nella ripresa da Ciciretti,... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, -, 11 SET - Ilha battuto 4-0 ilin una partita amichevole giocata allo stadio San Paolo. I gol sono stati segnati nel primo tempo da Zielinski e nella ripresa da Ciciretti,...

Il Napoli batte il Pescara, svoltando soprattutto con l'ingresso in campo di Petagna al posto di Osimhen. Un goal e due assist per l'ex SPAL. Anche se siamo a settembre, si tratta di calcio d'agosto.

De Laurentiis positivo al Covid-19: lascia Capri e rientra a Roma in ambulanza. Il racconto

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno - c'è da scommetterci - sia ieri sera, all'interno dell'Assemblea della Lega Serie A, che a Napoli, ma più g ...

