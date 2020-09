Air Mobilità: dal 14 settembre potenziati i servizi per Napoli e Nola (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – L’Air Mobilità ridisegna i servizi in vista della prossima settimana e potenzia le corse su due delle principali direttrici dove si riscontra un maggiore incremento della mobilità. A partire da lunedì 14 settembre 2020, infatti, sarà aumentato il numero delle corse sulla direttrice per Napoli e su quella per Nola. Nel dettaglio sulla Avellino-Napoli la rimodulazione dei servizi porterà a 96 le corse, con la prima partenza di andata alle 04:30 ed ultima di ritorno alle 23:30. Previste 45 corse in partenza dal Terminal di Piazzale degli Irpini in direzione Napoli, con pullman ogni 10 minuti nella fascia oraria che va dalle 06:20 alle 08:10 e corse ogni 30 minuti dalle 08:30 in avanti. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – L’Air Mobilità ridisegna iin vista della prossima settimana e potenzia le corse su due delle principali direttrici dove si riscontra un maggiore incremento della mobilità. A partire da lunedì 142020, infatti, sarà aumentato il numero delle corse sulla direttrice pere su quella per. Nel dettaglio sulla Avellino-la rimodulazione deiporterà a 96 le corse, con la prima partenza di andata alle 04:30 ed ultima di ritorno alle 23:30. Previste 45 corse in partenza dal Terminal di Piazzale degli Irpini in direzione, con pullman ogni 10 minuti nella fascia oraria che va dalle 06:20 alle 08:10 e corse ogni 30 minuti dalle 08:30 in avanti. ...

