Zaccheroni: «Osimhen? Non lo conosco. Gattuso? I giocatori li cattura. Mica roba da poco» (Di giovedì 10 settembre 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Alberto Zaccheroni. Il tema sono le scelte di mercato dei club di Serie A. In particolare quelle del Milan. «Ha fatto un acquisto straordinario: Tonali. Mi sa che si è assicurato il top player in mezzo al campo per i prossimi 10-15 anni. Ha una personalità incredibile e una ottima capacità di leggere. Mi piace moltissimo, e in entrambe la fasi. Per lui fa differenza giocare 10 metri più avanti o più indietro. E’ un ottimo investimento. Qui Maldini è stato bravissimo». Su Ibra: «Io stravedo per lui. Ho il grande rammarico di avere allenato i migliori attaccanti di A tranne Zlatan. Ritengo una bestemmia che non gli abbiano mai dato il Pallone d’oro. Per tanti anni la squadra che aveva Ibra, vinceva lo scudetto. Non ho mai visto nessuno spostare gli equilibri come ... Leggi su ilnapolista

