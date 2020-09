Verona Genoa, scambio Stepinski Favilli (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Verona e il Genoa stanno per chiudere uno scambio di attaccanti tra Stepinski e Favilli scambio di attaccanti tra l’Hellas Verona e il Genoa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è alle battute finali il passaggio di Andrea Favilli in gialloblù e Mariusz Stepinski in Liguria. La trattativa è stata messa in piedi sulla base di un scambio di prestiti con diritto di riscatto da parte di entrambe le squadre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Genoa e #Verona lavorano allo scambio #Favilli-#Stepinski. I dettagli - VarskySports : ??Estos serán los partidos de la 1ª Fecha de la temporada 2020/21 de la Serie A ????: ??Benevento - Inter ??Fiorentina… - DiMarzio : #Verona, sondaggio per #BorjaValero. E inoltre c'è il sì di #Tameze - micmanigrassi88 : RT @DiMarzio: #Genoa e #Verona lavorano allo scambio #Favilli-#Stepinski. I dettagli - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Scambio Favilli-Stepinski tra Genoa e Verona alle battute finali - -