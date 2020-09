UFFICIALE Pescara, arriva Del Favero dalla Juventus (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Pescara sistema la porta con Mattia Del Favero Colpo UFFICIALE del Pescara che sistema la porta con l’acquisto di Mattia Del Favero. Attraverso i propri canali ufficiali, il club abruzzese ha annunciato l’arrivo del giovane portiere classe 1998 dalla Juventus. 📹 Mattia Del Favero in #CasaPescara 💪 pic.twitter.com/IpOe1Y0McE — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) September 10, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

OfficialASRoma : Ufficiale: Riccardi passa in prestito al Pescara. In bocca al lupo ad Alessio per questa sua nuova avventura?? - PescaraCalcio : ??UFFICIALE! Mirko Valdifiori è un nuovo calciatore Pescara Calcio ?? #Benvenuto in #CasaPescara - pescaranews : Pescara: ufficiale Del Favero, sarà il vice di Fiorillo - JuveReTweet : RT @JuveReTransfers: UFFICIALE #Calciomercato: la Juventus ha ceduto in prestito il portiere, classe 1998, Mattia Del Favero al Pescara in… - JuveReTransfers : UFFICIALE #Calciomercato: la Juventus ha ceduto in prestito il portiere, classe 1998, Mattia Del Favero al Pescara… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Pescara Maglia ufficiale Pescara Calcio 2020 – 2021 [FOTO] Abruzzonews UFFICIALE Pescara, arriva Del Favero dalla Juventus

Colpo ufficiale del Pescara che sistema la porta con l’acquisto di Mattia Del Favero. Attraverso i propri canali ufficiali, il club abruzzese ha annunciato l’arrivo del giovane portiere classe 1998 da ...

Napoli, report da Castel Volturno: Osimhen assente, svelato il motivo. Rientrati Mertens e Rui

Il Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha fatto sapere che Osimhen non ha partecipato alla seduta mattutina odierna in quel di Castel di Sangro. Seduta mattutina per il Napoli al Training Center ...

Colpo ufficiale del Pescara che sistema la porta con l’acquisto di Mattia Del Favero. Attraverso i propri canali ufficiali, il club abruzzese ha annunciato l’arrivo del giovane portiere classe 1998 da ...Il Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha fatto sapere che Osimhen non ha partecipato alla seduta mattutina odierna in quel di Castel di Sangro. Seduta mattutina per il Napoli al Training Center ...