Sopravvivenza tumore della prostata: i dati finali dello studio ARAMIS (Di giovedì 10 settembre 2020) tumore della prostata: il New England Journal of Medicine pubblica i risultati finali dello studio ARAMIS sull’efficacia di darolutamide The New England Journal of Medicine ha pubblicato i risultati completi di Sopravvivenza globale (OS) dell’analisi finale prestabilita dello studio di Fase III ARAMIS relativo alla somministrazione di darolutamide negli uomini affetti da carcinoma della prostata non metastatico… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Sopravvivenza tumore Tumore al polmone, Commissione Europea dà l'ok a durvalumab Tiscali.it Lotta al tumore al seno, il 1° ottobre colonne di Piazza dei Signori illuminate di rosa

L’anno scorso la Basilica Palladiana si era tinta di rosa per la lotta contro il tumore al seno. Quest’anno il primo ottobre saranno le due colonne di Piazza Signori a Vicenza ad essere illuminate a s ...

Ben Stiller: "Dopo la diagnosi di cancro non sapevo cosa fare, sembrava la fine del mondo"

Stasera Ben Stiller torna in TV con Giovani si diventa, un'irriverente commedia girata in uno dei periodi più difficili della sua vita. Durante le riprese di questo film avvenute nel 2014, l'attore ha ...

