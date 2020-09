Scuola, Grimaldi (LUV): “Tanta confusione e poca sostanza. Misurate la febbre a Cirio” (Di giovedì 10 settembre 2020) L’ordinanza con cui il governatore del Piemonte Alberto Cirio stabilisce l’obbligo per le famiglie di misurare la temperatura ai bambini prima di entrare a Scuola continua a destare polemiche. “C’è solo rumore di fondo nella Giunta regionale in merito al rientro a Scuola e così si mandano in tilt le famiglie che ogni giorno assistono a questo delirio da “annunciate” commenta Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione. “Cirio si misuri la febbre e porti l’autocertificazione in Capigruppo appena gli passa l’incandescenza da annuncio” – prosegue Grimaldi, ricordando i numerosi strilli di agenzia prontamente ritirati o sbugiardati: “Sul finire della scorsa settimana Marnati ha annunciato che ... Leggi su nuovasocieta

