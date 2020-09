Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è realtà! Trailer gameplay e data di uscita (Di giovedì 10 settembre 2020) Non era di certo un annuncio inaspettato considerando i tanti leak ma fa comunque piacere trovarsi di fronte al ritorno del Principe, un ritorno che speriamo sia solo l'inizio di qualcosa di più. Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è realtà!Ubisoft ha annunciato il gioco con queste parole: Il Principe è tornato! Rivivi questa storia leggendaria completamente reinventata da Ubisoft o scoprila per la prima volta. Intraprendi un viaggio nei panni del Principe per salvare il tuo regno e sconfiggere il perfido Visir in questo classico immortale.Per quanto ci riguarda bisogna ammettere che quanto mostrato non ci ha convinto a pieno sia dal punto di vista stilistico che da quello tecnico ma ovviamente speriamo di essere sorpresi in vista del lancio.Leggi altro... Leggi su eurogamer

