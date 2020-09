Nier Replicant Ver.1.22474487139 riceverà nuove informazioni entro questo mese (Di giovedì 10 settembre 2020) Ulteriori informazioni su Nier Replicant ver.1.22474487139 saranno rivelate alla fine di questo mese.Square Enix ha confermato un evento al Tokyo Game Show 2020 dedicato alla serie che sarà trasmesso il 14 settembre alle 15 italiane. Lo streaming rivelerà anche nuove informazioni sul gioco per mobile Nier Reincarnation. Non sono previste informazioni importanti su Nier Automata, quindi se è in arrivo una versione next-gen, probabilmente non sarà annunciata durante questo evento.Al momento si sa molto poco di Nier Replicant ver.1.22474487139. Il gioco sarà un remaster del titolo lanciato su PlayStation ... Leggi su eurogamer

NieR Replicant ver.1.22474487139 è stato classificato nella rating board di Taiwan, cosa che fa pensare a una possibile presentazione al Tokyo Game Show 2020. NOTIZIA di Giorgio Melani — 02/09/2020 Ni ...

NieR Replicant, nuove info in arrivo?

