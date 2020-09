Nero a Metà 2: tutti i personaggi (Di giovedì 10 settembre 2020) Nero a Metà 2 - Nicole Grimaudo Tre new entry per Nero a Metà. La fiction torna stasera su Rai 1 con tutti gli interpreti principali della prima stagione e un tris di nuovi attori che contribuiranno ad animare le vicende della seconda: si tratta di Nicole Grimaudo, volto molto amato dal pubblico ed impegnata di recente nella fiction di Rai Play Passeggeri Notturni; Eugenio Franceschini, già nel cast de La Strada di Casa e Grand Hotel ed infine Claudia Vismara, che i telespettatori hanno conosciuto in Un Medico in Famiglia, Rocco Schiavone e Il Paradiso delle Signore. Conosciamo i loro personaggi. Nero a Metà 2: personaggi ed interpreti CARLO GUERRIERI (CLAUDIO AMENDOLA) Carlo è un bravo ispettore, coscienzioso, ma anche sarcastico e dal carattere ... Leggi su davidemaggio

eisorosa : art attack finito a metà perché in casa non abbiamo neanche un pennarello nero ?? - sophiespurring : stasera inizia la s2 di Nero a metà e non so se vederla - zazoomblog : Nero a metà 2 prima puntata: anticipazioni e cast - #prima #puntata: #anticipazioni - AndreaDebiasi5 : Stasera torna Nero a Metà 2 che ricordi essere su quel determinato...con Alessia Barella ex prodigio Non è la Rai C… - zazoomblog : Nero a metà 2 prima puntata – Anticipazioni 10 settembre - #prima #puntata #Anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Nero Metà Pensione, la metà dei pensionati italiani non ha versato contributi Corriere della Sera