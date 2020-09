NCIS e The Rookie tornano su Rai 2 in prima tv, le puntate di venerdì 11 settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) NCIS 17 e The Rookie 2 su Rai 2 venerdì 11 settembre torna l’appuntamento con le serie tv americane poliziesche in prima visione, le anticipazioni tornano su Rai 2 dopo la pausa estiva le puntate inedite di NCIS 17 e The Rookie 2, in coppia a partire dalle 21:20, entrambe le serie sono state rinnovate e torneranno appena sarà possibile tornare a girare vista la diffusione nel mondo della pandemia. NCIS contrariamente alle altre stagioni ha solo 20 episodi visto che le riprese sono state interrotte dal Covid, 20 episodi per The Rookie. Le due serie sono live streaming su RaiPlay e on demand in modalità catch-up settimanale (le puntate restano 7 giorni). Le ... Leggi su dituttounpop

La prima serata di Rai2 si tinge di poliziesco: da venerdì prossimo, 11 settembre 2020, arriveranno infatti i nuovi episodi di The Rookie e NCIS, telefilm molto amati dal pubblico della seconda rete, ...

