Milan, addio ad André Silva: ceduto all’Eintracht a titolo definitivo (Di giovedì 10 settembre 2020) Un amore breve ma intenso, poi il divorzio (via prestito) e ora l’addio. Il Milan saluta André Silva, centravanti ex Porto che l’estate scorsa si era trasferito in Germania per accasarsi all’Eintracht di Francoforte con la formula del prestito biennale. Quest’oggi il club rossonero ha annunciato, attraverso una nota, la cessione a titolo definitivo di Silva che con l’Eintracht rimarrà fino al 2023: per il 24enne portoghese la scorsa stagione 16 reti tra campionato e coppe. Leggi su sportface

