Mauro Romano potrebbe essere vivo: i sospetti sul rampollo che vive all’estero (Di giovedì 10 settembre 2020) Ritorna l’amata Federica Sciarelli con un caso di cronaca che non trova risoluzione dal 1977, la scomparsa del piccolo Mauro Romano. Sono passati 43 anni dalla sparizione del bambino rapito quando all’epoca aveva solamente 6 anni ma le speranze dei genitori, Natale Romano e Bianca Colaianni non si sono mai arresi. A distanza di 43 anni, si riaccendono le speranze. Mauro Romano: la pista del rampollo che vive all’estero Di fronte alla novità, si riaccende ad oltre 40 anni di distanza la speranza che Mauro Romano non solo sia vivo ma che possa ipoteticamente riabbracciare i suoi genitori. Quanto accaduto lo raccontano i genitori stessi, Natale e Bianca, ai microfoni di Chi l’Ha ... Leggi su thesocialpost

Mauro Romano, la mamma a Chi l'ha Visto: «Potrebbe essere vivo e all'estero, l'ho visto sul giornale»

I genitori di Mauro Romano lo credono vivo e adesso vogliono incontrarlo: sarebbe un imprenditore di Dubai

Già questa estate vi avevamo parlato delle importanti rivelazioni arrivate da Racale, dalla famiglia di Mauro Romano sempre più convinta che il loro adorato figlio sia vivo. Non è una novità, ma se ne ...

