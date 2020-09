Higuain lascia la Juve, giocherà per l’Inter Miami (Di giovedì 10 settembre 2020) Gonzalo Higuan in volo per gli Stati Uniti per approdare all'Inter Miami di David Beckham. Dopo tre stagioni con la Juventus (2016-2018 e 2019-2020), Higuan e la Juventus si salutano. Il club bianconero e il Pipita hanno trovato l'accordo per la risoluzione del contratto, che sarebbe scaduto nel giugno 2021. L'annuncio ufficiale della risoluzione del contratto da parte della Juventus ancora non c'è stato, arriverà presumibilmente quando Higuain avrà definito con l'Inter Miami tutti i dettagli del nuovo contratto.Si parla di una buonuscita di poco inferiore ai 4 milioni di euro, che il Pepita dovrebbe incasare dalla Juve, ovvero leggermente superiore alla metà dell'ingaggio che gli sarebbe spettato per questa stagione. Higuain ... Leggi su ilfogliettone

