Gran Bretagna e Ue ai ferri corti. Bruxelles minaccia l’azione legale (Di giovedì 10 settembre 2020) All’ottavo round di negoziati Ue-Gran Bretagna, concluso ieri, per trovare un accordo per la Brexit è stato toccato il fondo e ormai il rischio di un no deal si fa sempre più concreto. Dopo una riunione di emergenza, ieri a Londra, tra il ministro Michael Gove e il vice-presidente della Commissione, Maros Sefcovic, che non ha sbloccato la situazione, in stallo dopo gli incontri tra i due negoziatori, Michel Barnier e David Frost, la Ue è partita al contrattacco. Con … Continua L'articolo Gran Bretagna e Ue ai ferri corti. Bruxelles minaccia l’azione legale proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

