Gonzalo Higuain, rescissione con la Juventus a un passo. Colpo di scena: giocherà con l'Inter (di Beckham...) (Di giovedì 10 settembre 2020) La Juventus risolve almeno una grana in uscita: Gonzalo Higuain risolverà il contratto con i bianconeri (era in scadenza nel 2021) e andrà a giocare nel campionato americano, con l'Inter Miami di David Beckham. L'annuncio ufficiale, spiega la Gazzetta dello Sport, arriverà solo quando il Pipita e il club della Florida avranno trovato l'intesa definitiva sull'ingaggio: l'attaccante argentino è in volo per gli Usa, dov'è atteso questa notte. A Torino dal 2016, il 33enne Higuain ha vinto 3 scudetti e due Coppe Italia, ma il suo ciclo è andato in netto calando dopo un grande primo anno (24 gol) e un secondo con qualche ombra (16 reti): prima il passaggio clamoroso al Milan nell'ambito dello scambio con Bonucci, il mezzo flop in ... Leggi su liberoquotidiano

lequipe : Gonzalo Higuain (Juventus) vers l'Inter Miami ? - marcoconterio : ?? Intesa totale tra Gonzalo #Higuain e Inter Miami (via Tyc Sport). Contratto fino al 2022, da definire ora solo la… - DiMarzio : #Juventus | #Higuain, parla il fratello Nicolas: 'È sicuro che non giocherà più in Italia' - VincePastore : Di Gonzalo #Higuain alla Juve resteranno tre immagini: -il gol scudetto all'Inter; -la doppietta a Monaco in semi… - Tommuz24 : Il vero amore sboccia quando con la maglia del Napoli batté il record di Nordahl segnando 36 gol in 35 partite. Al… -