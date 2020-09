FaZe Clan ingaggia KDS per rimpiazzare mav (Di giovedì 10 settembre 2020) La squadra più famosa dell’America Latina, FaZe Clan, ha annunciato proprio oggi di aver ingaggiato Eduardo Chiste “KDS” Fontes Santos per rimpiazzare il posto lasciato vacante da Rafael “mav” Loureiro Freitas passato a Team Liquid nel ruolo di staff come vi abbiamo riportato in questo articolo. L’annuncio è stato dato durante il secondo stage del 2020 BR6 league attraverso il canale Twitter ufficiale della squadra. Vi riportiamo qui di seguito il post: IT’S OFFICIAL! 🔥 AGORA É OFICIAL! Meet the new 5th member of FaZe Clan’s Professional Rainbow 6 Roster // Conheça o novo 5º membro do elenco profissional de Rainbow 6 da FaZe Clan: 🇧🇷 ... Leggi su esports247

