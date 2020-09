De Laurentiis positivo al Coronavirus: squadra in isolamento e saltano le amichevoli? (Di giovedì 10 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Coronavirus dopo il tampone effettuato ieri: ora la squadra andrà in isolamento? Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Coronavirus dopo il tampone effettuato ieri. Lo stesso presidente del Napoli ha incontro nella giornata di ieri tutti e 20 i presidenti di Serie A in assemblea. La positività del numero uno del club, tuttavia, non dovrebbe preoccupare Gattuso e la squadra. Come riporta Gazzetta.it, infatti, il tecnico, il suo staff e i giocatori sono stati sottoposti al tampone non più tardi di un paio di giorni fa e per tutti l’esito è stato negativo. La positività del presidente, che è stato a contatto con la ... Leggi su calcionews24

