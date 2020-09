De Laurentiis è una sorta di Carlo Verdone, maniaco della salute. Altro che incosciente (Di giovedì 10 settembre 2020) Cominciamo dalle condizioni di salute di Aurelio De Laurentiis (quasi nessuno se ne interessa): sta bene, non ha più la febbre. In serata è rientrato a Roma, in ambulanza, è a casa. Con la moglie che ha la febbre ma non è grave. Se qualcosa dovesse peggiorare, il Gemelli è a pochi minuti. Si è conclusa una delle giornate più lunghe di Aurelio De Laurentiis. Il momento d’inizio l’abbiamo segnato noi del Napolista, con la notizia della sua positività. Dopodiché, però, è successo di tutto. De Laurentiis è stato trattato alla stregua di un irresponsabile, di un signore (di 71 anni) pronto a tutto pur di apparire, anche a mettere a rischio la propria salute e quella degli altri. Una visione che ... Leggi su ilnapolista

