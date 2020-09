De Laurentiis, anche la moglie è positiva. La cena e i sintomi: test a tutti i presidenti (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Covid-19 fa tremare la nuova stagione di serie A. Aurelio De Laurentiis è positivo al virus e non sarebbe asintomatico, oltre a qualche linea di febbre sembra accusare dolori articolari e grande spossatezza. Dopo la riunione di Lega che si è tenuta ieri a Milano e dove non sempre indossava la mascherina, ha avuto l'esito del tampone e si è messo in quarantena nella residenza di Capri. Nelle prossime ore lo staff sanitario valuterà la necessità di un ricovero considerando che lo scorso inverno il produttore cinematografico ha avuto la polmonite. Contagiata anche Jacqueline, la moglie di De Laurentiis. E secondo voci insistenti, un dirigente della società Calcio Napoli sarebbe positivo al tampone. E allora, considerando la contagiosità del Coronavirus, val la pena ... Leggi su iltempo

