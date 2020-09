Calciomercato Lazio, cercasi difensore: Kumbulla obiettivo numero uno (Di giovedì 10 settembre 2020) , i biancocelesti si muovono per il futuro La Lazio si muove per il futuro. La squadra di Simone Inzaghi, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, vuole assolutamente rinforzare il reparto arretrato in questa finestra di mercato. L’obiettivo numero uno rimane Kumbulla, per il difensore del Verona però si rischia l’asta. Nel frattempo si lavora su altri fronti, ma sarà il tecnico biancazzurro a decidere come muoversi in vista della prossima stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

