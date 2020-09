Bce: Lagarde, 'non discusso aumento dotazione Pepp' (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Non abbiamo discusso un aumento della dotazione del Pepp". Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo. Leggi su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : La #Bce lascia i tassi fermi a zero @ecb @Lagarde Confermati gli acquisti di debito col programma per l'emergenza… - zombificazione : RT @lauranaka: No, non è una gaffe, #Lagarde lo ripete: 'Non puntiamo a nessun livello particolare #euro, non fa parte nostro mandato'. Cor… - LaNuovaSinistra : RT @giuslit: Il vocabolario della Lagarde è sempre quello: monitoring carefully, assessing, rebound, uncertainty, significant, headwinds, p… - Flavr7 : RT @giuslit: Il vocabolario della Lagarde è sempre quello: monitoring carefully, assessing, rebound, uncertainty, significant, headwinds, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Bce Lagarde Lagarde in trincea sul fronte euro-dollaro: la sfida della Bce e il problema del cambio la Repubblica Lagarde, Pil eurozona 2020 rivisto in meglio a -8%

(ANSA) - ROMA, 10 SET - La Bce rivede in meglio le stime di crescita dell'Eurozona per quest'anno a -8% da -8,7% stimato a giugno. Quindi +5% nel 2021 e +3,2% nel 2022. Lo ha annunciato la presidente ...

Bce: Lagarde, 'continuano a essere essenziali riforme ambiziose'

Roma, 10 set. (Adnkronos) - Per quanto riguarda le politiche di bilancio "politiche ambiziose e coordinate restano essenziali in considerazione della forte contrazione dell'economia nell'area dell'eur ...

(ANSA) - ROMA, 10 SET - La Bce rivede in meglio le stime di crescita dell'Eurozona per quest'anno a -8% da -8,7% stimato a giugno. Quindi +5% nel 2021 e +3,2% nel 2022. Lo ha annunciato la presidente ...Roma, 10 set. (Adnkronos) - Per quanto riguarda le politiche di bilancio "politiche ambiziose e coordinate restano essenziali in considerazione della forte contrazione dell'economia nell'area dell'eur ...