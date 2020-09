Ballando con le stelle, dramma per Elisa Isoardi: finisce in ospedale, fiato sospeso per la trasmissione (Di giovedì 10 settembre 2020) Non c'è pace per Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci presto in onda su Rai 1. Dopo i casi di coronavirus che riguardano Samuel Peron e Daniele Scardina, ecco l'infortunio di Elisa Isoardi, che nelle scorse ore è stata costretta ad andare in ospedale dopo aver subito un profondo strappo muscolare nel corso delle prove. Ancora non è chiara l'entità del danno e nemmeno se riuscirà a rimettersi per il 19 settembre, giorno della prima puntata del programma. Insomma, per una travagliatissima edizione di Ballando piove sul bagnato. Scardina e Peron, per inciso, potranno prendere parte solo se saranno negativi al tampone che effettueranno nella loro Asl di riferimento. fiato sospeso per questa edizione del ... Leggi su liberoquotidiano

