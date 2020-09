Atp Kitzbuhel 2020, Fognini non c’è mai contro Huesler: sconfitta netta per 6-1 6-2 (Di giovedì 10 settembre 2020) Fabio Fognini viene sconfitto nettamente dallo svizzero Marc-Andrea Huesler all’interno degli ottavi di finali dell’ATP Kitzbuhel 2020: un 6-1 6-2 in soli 57 minuti che non permette alcuna replica. Si chiude quindi la giornata nera degli azzurri sul suolo austriaco: in giornata è uscito a sorpresa anche Jannik Sinner. CRONACA – Arrugginito il ligure per tutta la durata della contesa: ricordiamo che non giocava un match sulla terra dal torneo di Amburgo dell’anno scorso e in generale non giocava da marzo. Huesler ha letteralmente dominato, fatta eccezione della fase iniziale, all’interno della quale ha concesso una palla break: da lì in poi ha giganteggiato contro un azzurro in evidente difficoltà, soprattutto al ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Tennis Atp Kitzbuhel 2020, Fabio #Fognini dominato da Marc-Andrea #Huesler: il ligure crolla 6-1 6-2 in soli 57… - LolloCarini00 : Fabio #Fognini esce subito di scena nel torneo di #Kitzbuhel. Marc-Andrea #Huesler, n.303 #ATP, vince 6-1 6-2 in 56 minuti di gioco - sportli26181512 : ATP Kitzbuhel: Sinner eliminato agli ottavi da Djere: Partita da dimenticare per Jannik Sinner, che esce di scena a… - FRMaggi77 : @lorenzofares Quello che dicevo.... - livetennisit : ATP Kitzbuhel: Jannik Sinner perde in due set da Laslo Djere (con il video della partita) -