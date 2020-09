"Willy uno di noi. Scendiamo in piazza per lui, razzismo o meno" (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Noi Scendiamo in piazza in maniera pacifica per chiedere giustizia per Willy, che poteva essere nostro figlio o fratello: ora chiediamo una pena esemplare”. A parlare è Paolo Barros, presidente di NIBI Neri Italiani Black Italians, raggiunto al telefono da HuffPost a pochi giorni dalla manifestazione in memoria del ragazzo italo-capoverdiano brutalmente ucciso a Colleferro, in programma per sabato 12 Settembre in piazza San Giovanni a Roma. “In realtà si tratta di un presidio, con una fiaccolata e una messa”, evento tanto atteso da aver spinto sia le Sardine che altre associazioni a far slittare a domenica la manifestazione ‘Così NO - la piazza che NOn ci sta’, iniziativa che cercherà di illustrare le ragioni per votare contro il taglio ... Leggi su huffingtonpost

