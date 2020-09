Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2020 ore 11:30 (Di mercoledì 9 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2020 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA CASSIA DOVE AL MOMENTO IL TRAFFICO È FORTEMENTE RALLENTATO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; SI RALLENTA ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA TIBURTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA CASILINA TRAFFICO ANCORA SOSTENUTO TRA GRANITI E VIA TOBAGI NELLE DUE DIREZIONI; SI SEGNALANO POI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI LATINA TRA BORGO PIAVE E BORGO S. MICHELE NEI DUE SENSI; INFINE, LUNGHI INCOLONNAMENTI SULLA VIA DEL MARE – VIA DEI CASTELLI RomaNI ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2020 ore 10:30: VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2020 ORE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - BB54196217 : Forse se pulissero e sfalciassero erba e sterpaglie non succederebbe. Imbocco autostrada indecente. Raggi apre disc… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Tir in fiamme a barriera Roma Est, autista in salvo Affaritaliani.it