UFFICIALE – Atalanta, Piccini è un nuovo giocatore nerazzurro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Atalanta, Piccini è un nuovo giocatore nerazzurro: il club ha ufficializzato l’arrivo dell’esterno in prestito dal Valencia Cristiano Piccini è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il comunicato è arrivato dalla società nerazzurra tramite il proprio sito, ecco la nota del club orobico: «Atalanta B.C. comunica l’acquisizione del calciatore Cristiano Piccini dal Valencia a titolo temporaneo con diritto di riscatto. a distanza di sei anni e con oltre duecento partite tra i professionisti, il ritorno in Italia con la maglia nerazzurra. Benvenuto Cristiano!» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

