Tragedia sfiorata a Borgo Mezzanone, auto 'impazzita' sfiora comitiva e si schianta: 'Hanno visto la morte in faccia' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tragedia sfiorata, la scorsa notte, a Borgo Mezzanone, dove un incidente stradale autonomo poteva avere risvolti drammatici. La vicenda è ripercorsa da un utente social: una comitiva di ragazzi della ... Leggi su foggiatoday

_Gi_Ci_ : @redazioneiene Si è sfiorata la tragedia ?? - CosenzaPost : Albero cade sulla Strada Statale 107 “Silana – Crotonese”, tragedia sfiorata - TeleAesse : Agnone, sfiorata la tragedia al Caracciolo: cade albero vicino all'ospedale - - GaspareStumpo : RT @savutoweb: 'Mio figlio salvo per miracolo'. Bambino investito da un'auto, tragedia sfiorata a Piano Lago - comeuniceberg : Qui si è appena sfiorata la tragedia, senza esagerazione, perche tu chi cazzo sei e come ti pemetti di sederti alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sfiorata

Cosenza Post

Secondo alcuni non c'erano le condizioni meteo marine per effettuare la traversata verso l'isolotto durante il quale si è verificato l'incidente Portopalo di Capo Passero - La Procura di Siracusa ha a ...Afghanistan, attacco al convoglio del vicepresidente: 12 morti, lui si salva Almeno 12 persone sono morte in un attentato a Kabul che ha preso di mira il convoglio del vicepresidente afghano Amrullah ...