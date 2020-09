Proiettori Sony 4K HDR: nuovi modelli basati su SXRD (Di mercoledì 9 settembre 2020) Arrivano tre nuovi Proiettori Sony 4H HDR con tecnologia SXRD per un’esperienza di visione eccezionale per sistemi di home cinema e installazioni professionali Sony ha annunciato tre nuovi Proiettori 4K nativi (4096 x 2160) home cinema con pannello SXRD. Il VPL-VW590ES , VPL-VW790ES e il modello di punta VPL-GTZ380 , che offrono un’elaborazione innovativa, una luminosità impressionante e le migliori esperienze visive della categoria. Christopher Mullins, Product Manager Home Cinema per Sony Professional Solutions Europe, afferma: Sony ha guidato il mercato dei Proiettori per home cinema 4K con i nostri Proiettori SXRD 4K nativi per quasi un ... Leggi su tuttotek

