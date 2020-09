Napoli, Ruud Krol sta con Hirving Lozano: “Penso meriti una seconda occasione” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso di Marte Sport Live ai microfoni di Radio Marte. “L’Italia ha dominato nei primi 45 minuti contro l’Olanda che poi ha accelerato negli ultimi 20 minuti. Credo che l’Italia abbia meritato la vittoria. Io a Napoli? Arrivai nell’apertura delle frontiere in Serie A: ero a Vancouver, poi venne Antonio Juliano e accettai volentieri di giocare nel Napoli. Sono stati i 4 anni più belli della mia vita calcistica. Il gol a Brescia? Lo ricordo anche perché fu l’unico. Ho incontrato Juliano a Napoli un anno fa, quando ero in città”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  ... Leggi su calciomercato.napoli

sportli26181512 : #Interviste #Radio Krol: “Lozano merita una seconda chance. Senesi? Dovrebbe ambientarsi…”: Krol: “Lozano merita un… - sportli26181512 : Ruud Krol: 'Lozano merita una seconda possibilità. Gattuso sta facendo un buon lavoro': Ruud Krol: 'Lozano merita u… - MundoNapoli : Ruud Krol:”Trovai duemila tifosi ad aspettarmi a Napoli” - ilnapolionline : Ruud Krol: 'Se sono venuto a Napoli è tutto merito di Juliano' - - VanityFairIt : Ma ve lo ricordate quando nel 1984 Diego Armando Maradona entrò nel Napoli? E quando nel 1987 Ruud Gullit venne pre… -