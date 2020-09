Milan-Donnarimma, vento di guerra: stallo sul rinnovo, Raiola chiede la clausola (Di mercoledì 9 settembre 2020) Venti di guerra su Gianluigi Donnarumma per il Milan. Il punto lo fa Tuttosport oggi in edicola: le settimane passano e non ci sono novità sul rinnovo del contratto con il Milan in scadenza nel 2021. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Milan-Donnarimma, vento di guerra: stallo sul rinnovo, Raiola chiede la clausola -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Donnarimma Milan-Donnarimma, vento di guerra: stallo sul rinnovo, Raiola chiede la clausola Tutto Napoli Tonali al Milan, visite mediche e annuncio. E i rossoneri si assicurano anche il vice-Donnarumma

Tonali al Milan, visite mediche e annuncio del trasferimento del calciatore alla corte di Pioli. I rossoneri si assicurano anche Tatarusanu. Il Milan accoglie Sandro Tonali, uno dei principali colpi d ...

Milan-Vicenza dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Terza amichevole precampionato per il Milan: dopo aver regolato il Novara e il Monza con otto goal in due partite, i ragazzi di Pioli arrivano all'esame Vicenza. Biancorossi che nei mesi scorsi hanno ...

Tonali al Milan, visite mediche e annuncio del trasferimento del calciatore alla corte di Pioli. I rossoneri si assicurano anche Tatarusanu. Il Milan accoglie Sandro Tonali, uno dei principali colpi d ...Terza amichevole precampionato per il Milan: dopo aver regolato il Novara e il Monza con otto goal in due partite, i ragazzi di Pioli arrivano all'esame Vicenza. Biancorossi che nei mesi scorsi hanno ...