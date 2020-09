Maria Grazia Cucinotta, la figlia Giulia compie 19 anni: sono identiche (Di mercoledì 9 settembre 2020) Anche Maria Grazia Cucinotta ha deciso di festeggiare il compleanno della figlia su Instagram. Poche ore fa l’attrice siciliana simbolo della bellezza mediterranea ha postato uno scatto per celebrare Giulia, che ha compiuto 19 anni. “Auguriiiiiii Giulia Buon Compleanno amoreeee di mamma ti amissimoooo” è la didascalia con cui la Cucinotta condivide la gioia per il compleanno della figlia. Lei soffia sulle candeline della torta, la mamma pubblica sui social la foto della ragazza durante la festa organizzata per la ricorrenza speciale. Nemmeno a dirlo, sotto al post si è scatenata una pioggia di like e di cuoricini: fan ma anche diversi volti noti hanno partecipato alla festa virtuale di ... Leggi su caffeinamagazine

I riflettori del Festival di Venezia illuminano anche Catania. Il produttore cinematografico catanese Antonio Chiaramonte ha conquistato, infatti, il premio Starlight Cinema International Award come m ...

Cinema: 'Il silenzio perfetto', il regista Lama racconta la Sicilia in lockdown

Palermo, 9 set. (Adnkronos) - La Nucciarte Produzioni, che da anni opera nel campo della promozione culturale e nella produzione di opere cinematografiche, è in procinto di realizzare un documentario ...

