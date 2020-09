Il meteorite di Capodanno rivenuto in Italia si chiamerà “Cavezzo”: appartiene a una tipologia molto rara, è una condrite anomala (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il 5 settembre scorso la Commissione per la Nomenclatura della Meteoritical Society ha ufficializzato nome e tipologia della meteorite ritrovata il giorno di Capodanno 2020 grazie ai calcoli della rete PRISMA (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e dell’Atmosfera), una collaborazione promossa e coordinata dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Il nome “CAVEZZO” fa riferimento al luogo dove sono stati ritrovati i frammenti, in provincia di Modena. La classificazione: si tratta di una condrite L5, cioè con basso contenuto di ferro, che presenta però delle caratteristiche peculiari tali da essere considerata anomala. È finora unica nel suo genere tra le oltre 64.000 meteoriti catalogate. «La ... Leggi su meteoweb.eu

Agenparl : La meteorite di capodanno si chiamerà «Cavezzo» - comunicato stampa INAF - Università di Firenze - Fondazione CRT -… -

Ultime Notizie dalla rete : meteorite Capodanno Il meteorite di Capodanno rivenuto in Italia si chiamerà “Cavezzo”: appartiene a una tipologi ... Meteo Web